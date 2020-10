OOG Sport pakt opnieuw uit met live verslaggeving van vier sportwedstrijden

sport

Radioprogramma OOG Sport verzorgt zondag tussen 14.00 en 17.00 uur live verslagen bij vier sportwedstrijden op OOG Radio.

Er zal verslag worden gedaan van drie voetbalwedstrijden voor heren op amateurniveau. Be Quick 1887 treedt aan tegen Silvolde in de Hoofdklasse A en GVAV Rapiditas speelt in de tweede klasse L tegen Rolder Boys. Daarnaast gaan FC Lewenborg en VV Gruno in de tweede klasse L uitmaken wie de Stadse derby wint.

Tevens zal er verslag worden gedaan van het rugbyduel tussen de heren van GSRC en Arc The Pigs in de derde klasse van regio Noord/Oost. GSRC staat voor Groninger Studenten Rugby Club.

OOG Sport is hét lokale sportprogramma op OOG Radio en is iedere zondagmiddag tussen 14:00 en 17:00 uur te beluisteren op vele manieren. Dat kan via 105.5 op de kabel en 106.5 in de ether, de OOG app en de livestream op www.oogradio.nl.