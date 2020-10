OOG Sport pakt groots uit met 4 live verslagen van sportwedstrijden

sport

Radioprogramma OOG Sport verzorgt morgen tussen 14.00 en 17.00 uur live verslagen van twee voetbalduels en twee hockeywedstrijden.

Vanaf 14.00 uur hoor je live verslag van GRC Groningen tegen WVV in de eerste klasse F en van de wedstrijd tussen VVK en MOVV in de vierde klasse C. Om 14.45 uur sluiten twee hockeyverslaggevers zich daar bij aan. Zij doen verslag van GHHC Groningen tegen Gooische in de Overgangsklasse en van de Groninger Studs (ook wel GSHC) tegen Westerduiven in de tweede klasse. Het gaat in beide gevallen om herenhockey.

OOG Sport is hét lokale sportprogramma op OOG Radio en is iedere zondagmiddag tussen 14:00 en 17:00 uur te beluisteren op vele manieren. Dat kan via 105.5 op de kabel en 106.5 in de ether, de OOG app en de livestream op www.oogradio.nl.