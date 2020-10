Online talkshow over herinrichting Grote Markt

nieuws

Foto Webcam Grote Markt. Market Hotel en Merckt

Op vrijdag 6 november kan iedereen online meekijken en meepraten over de aanstaande herinrichting van de Grote Markt. Er is die avond van 19.30 tot 20.15 uur een livestream-praatprogramma te zien, genaamd ‘Let’s Grote Markt’.

In het programma komen informatieve filmpjes aan bod, interviews met deskundigen en een online chat waarin geïnteresseerden vragen kunnen stellen, zoals: waar denkt de gemeente dat bomen, zitplekken, water en fietsverkeer het beste hun plek kunnen krijgen. Op basis van de reacties wordt een Programma van Eisen voor de herinrichting opgesteld. De gemeenteraad spreekt zich daarover uit. Het Programma van Eisen wordt de basis voor een ontwerp dat vanaf eind volgend jaar kan worden uitgevoerd.

Het publiek kan vanuit huis meedoen aan het gesprek door te reageren via een online-chat. Enkele reacties worden in de talkshow besproken, de overige vragen worden beantwoord op de website jouwgrotemarkt.groningen.nl. Op deze website kan iedereen ook tot 15 november reageren op de structuurschets. De livestream is ook via die website te volgen.