Onderzoek naar relatie tussen darmen en hersenen  ontvangt 1 miljoen euro

nieuws

De Hersenstichting kent 1 miljoen euro toe aan professor Iris Sommer van het UMCG. Zij gaat onderzoeken hoe de darmen ingezet kunnen worden in de strijd tegen hersenaandoeningen.

In het onderzoek worden de darmen van mensen met parkinson, alzheimer, schizofrenie en een bipolaire stoornis op natuurlijke wijze gemanipuleerd. Het doel is, symptomen die aan de ziekte gerelateerd zijn te verminderen, het ziekteverloop positief te beïnvloeden en de mentale gezondheid te verbeteren. Als het onderzoek slaagt hebben bijna een half miljoen Nederlanders met een hersenaandoening hier direct profijt van.

“Darmgezondheid beïnvloedt de hersenfunctie sterk en op veel verschillende manieren,” zegt hoogleraar psychiatrie Iris Sommer. “Met dit onderzoek willen we kijken hoe we de individuele darmflora bij mensen met parkinson, alzheimer, schizofrenie en een bipolaire stoornis kunnen optimaliseren. Daarna kijken we wat dat voor effect heeft op het functioneren en het welzijn van deze mensen. Met deze resultaten kunnen we ervoor zorgen dat hun kwaliteit van leven verbetert.