Omapost gaat woensdag ouderen verrassen met soep

Omapost gaat aanstaande woensdag met soep langs de deuren bij ouderen in Groningen. De stichting vraagt aan Stadjers om ouderen op te geven voor de actie.

“Ken jij een oudere die het leuk zou vinden om woensdag verrast te worden op een kom soep?”, schrijft Omapost op haar Twitteraccount. In het bericht is een link opgenomen waar de ouderen opgegeven kunnen worden. Het gaat om een actie die alleen in Groningen wordt gehouden.

De stichting Omapost bestaat in 2020 zes jaar. In 2014 werd het opgezet door Wilbert van de Kamp. Hij zocht een manier om gemakkelijk zijn oma op de hoogte te houden van wat hij doet in zijn leven. Door de jaren heen is het uitgegroeid tot een website waar je kaartjes kunt versturen naar je opa en oma. Het opmaken van de berichten en het versturen gebeurt online waarna het kaartje op de ouderwetse manier in de brievenbus belandt.

