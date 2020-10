OM eist gevangenisstraffen tegen duo uit Stad voor seksuele uitbuiting en mishandeling

nieuws

Foto: mrg.bz/F0Ksyt

Het Openbaar Ministerie Noord-Nederland heeft donderdag gevangenisstraffen geëist tegen een 18-jarige en een 26-jarige man uit Groningen. Ze worden ervan verdacht een kwetsbare jonge vrouw seksueel te hebben uitgebuit. Ook zou de 18-jarige de vrouw hebben mishandeld, evenals een begeleider van zijn ex-vriendin.

Tegen de 26-jarige man eiste de officier 11 maanden gevangenisstraf. Tegen de 18-jarige man eiste de officier een celstraf gelijk aan het voorarrest en daarnaast een plaatsing in een inrichting voor jeugdigen.

De zaak kwam aan het licht toen op 26 februari 2020 een getuige een familielid belde en vertelde dat zij had gezien hoe een ander meisje onder dwang was meegenomen door een tweetal mannen naar het treinstation in Beilen. De gealarmeerde politie kon het duo in die Drentse plaats meteen in de kraag vatten. Uit onderzoek bleek dat de nacht ervoor de jonge vrouw was mishandeld in de woning van de achttienjarige mannelijke verdachte. Zij verklaarde dat zij zich twee weken lang moest prostitueren. De verdachte zou haar hebben geslagen en hebben verkracht. De 26-jarige verdachte zou daarvan getuige zijn geweest. Ze was zichtbaar gewond aan haar gezicht. De vrouw verklaarde verder dat de twee haar zouden hebben gestompt en geslagen met een stok. Er werd gedreigd haar te bewerken met een mes en te overgieten met kokend water.

Naast getuigenverklaringen is er bewijs uit telefoonberichten, waarin gesproken wordt over de uitbuiting van de vrouw. Ook werden er Tikkies verstuurd naar klanten, het geld moest de vrouw overmaken naar de twee mannen.

“Verdachten hebben op uiterst laakbare wijze van haar werkzaamheden geprofiteerd. De belangen van het slachtoffer, het behoud van haar waardigheid en zelfbeschikkingsrecht zijn ondergeschikt gemaakt aan hun eigen zucht naar financieel gewin. Er is een grove inbreuk gemaakt op de geestelijke en lichamelijke integriteit en de persoonlijke vrijheid van het slachtoffer”, zo stelt de Officier van Justitie. Het slachtoffer is een getraumatiseerde, kwetsbare jonge vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, met een verleden van pleeggezinnen, tehuizen en crisisopvang.