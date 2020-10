NS gaat spitstreinen schrappen tussen Groningen en Assen

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De NS gaat vanaf aanstaande maandag minder spitstreinen inzetten tussen Groningen en Assen. Met de wijziging speelt het bedrijf in op het dalende aantal reizigers.

Volgens de NS gaat er op diverse trajecten in het land gesneden worden in de spitstreinen. De reguliere treindienst blijft overeind. Ook het nachtnet, inclusief de verbinding naar Schiphol, blijft ongewijzigd. De nachttreinen die in het weekend rijden voor het uitgaanspubliek worden echter ook opgeheven. Afgelopen dinsdag riep premier Mark Rutte (VVD) op om zoveel mogelijk thuis te werken. Eerder deed de premier deze oproep ook al maar uit cijfers blijkt er nog altijd veel mensen gebruik maken van het openbaar vervoer.

De verwachting is dat de aantallen reizigers nu wel af gaan nemen. De NS laat daarnaast minder treinen rijden om daarmee te anticiperen op het aantal ziekmeldingen dat de komende tijd mogelijk toe gaat nemen. Reizigers wordt geadviseerd om de reisplanner te checken voor men op weg gaat naar een station.