Noorderpoort gaat voor versneld herstel en impuls van vrijetijdseconomie

Het Noorderpoort sluit zich dankzij een subsidie aan bij het programma ‘Gateway to Hospitality’. Met het programma wil de mbo-instelling zich de komende jaren hard maken voor een versneld herstel en impuls van de vrijetijdseconomie.

Aan het programma doen behalve het Noorderpoort ook tientallen ondernemers uit de regio Groningen en Noord-Drenthe, en zes onderwijsinstellingen mee. De wens om aan het programma mee te doen was er al langer maar door de toekenning van een subsidie van ruim 1 miljoen euro van het Regionaal Investeringsfonds mbo, RIF, staan vanaf dinsdag de lichten definitief op groen. Met de subsidie wil men aantrekkelijkere opleidingen bieden voor toerisme en horeca waarbij men deze studenten ook wil behouden voor de sector.

Het Noorderpoort noemt het een goede ontwikkeling. De vrijetijdseconomie is in Groningen een belangrijke sector die de afgelopen jaren flink gegroeid is, en waarbij de verwachting is dat na een coronadip de markt daarna verder gaat groeien. “We moeten er dus samen voor zorgen dat we nog meer studenten enthousiast maken voor een opleiding en baan in de gastvrijheidssector. Want het vak is zo mooi”, zegt directeur Noorderpoort Gastvrijheid & Toerisme Gerda Dekker. “Dat betekent ook dat we de aantrekkelijkheid van onze opleidingen verder zullen moeten vergroten. Naast het bieden van bijvoorbeeld doorlopende leerlijnen, is daarbij een betere aansluiting met het regionale bedrijfsleven van cruciaal belang. Zodat studenten nog meer in de praktijk kunnen leren en docenten op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in het werkveld.”

De bedoeling is ook dat medewerkers die al in de sector actief zijn bij de onderwijsinstellingen nieuwe vaardigheden op kunnen doen. De markt verandert namelijk snel. “Precies hierover gaat ‘Gateway to Hospitality’. Geweldig dat we samen met al die ondernemers en collega-onderwijsinstellingen nu de handen ineen slaan. Juist nu.” Met ‘Gateway to Hospitality’ is een bedrag van ruim drie miljoen euro gemoeid en beslaat een periode van vier jaar.