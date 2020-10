Noord-Nederlandse ziekenhuizen moeten planbare zorg afschalen

nieuws

De Noord-Nederlandse ziekenhuizen moeten de planbare zorg tussen de tien en twintig procent afschalen. Dat meldt het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland vrijdagochtend. Dat betekent dat zowel klinische als poliklinische zorg wordt verminderd.

“Door het het toenemende aantal COVID patiënten komen we landelijk in de volgende fase terecht waarbij verdere opschaling van de IC en klinische capaciteit voor COVID patiënten plaatsvindt”, zo schrijft het zorgnetwerk. “Dit heeft als gevolg, dat ook in de noordelijke regio er mogelijk gelijkmatig reguliere zorg moeten worden afgeschaald om de druk op de zorg in Nederland zo evenredig mogelijk te verdelen.”

Volgens het ROAZ NN is de capaciteit van zowel de klinische als de Intensive Care- zorg in Noord-Nederland nog toereikend. Patiënten uit de eigen regio kunnen nog worden opgevangen. Daarnaast is er nog ruimte om patiënten uit andere regio’s op te nemen. De patiënten die worden verplaatst betreft alleen COVID-patiënten, klinisch of IC.