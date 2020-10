Noord-Nederland plant 9 miljard aan investeringen in groene waterstof

nieuws

Foto: Matti Blume - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=72927490

Bedrijven en overheden presenteerden vrijdag het Investeringsplan Waterstof Noord-Nederland aan diverse Tweede Kamerleden. De investeringen, oplopend tot 9 miljard euro, moeten 66.000 banen in het noorden behouden en tussen de 25.000 en 41.000 banen opleveren.

Het kabinet moet volgend jaar wel met extra capaciteit komen voor energieopwekking door wind op zee, een reguleringskader en een financiële ondersteuning, zo stellen de makers van het plan. “ Er zijn nieuwe regelgeving en financiering nodig om ontwikkelingen gemakkelijker te maken en de aanleg van windparken op zee te versnellen. Daarnaast benadrukken de betrokkenen op het hoogste politieke niveau in te zetten op de ontwikkeling van groene waterstof, niet alleen in en voor Noord-Nederland, maar vooral ook landelijk en Europees”, zo schrijft de New Energy Coalition, een coalitie van 40 samenwerkende partijen uit Noord-Nederland.

Waterstof biedt, zo stelt de coalitie ,mogelijkheid voor Nederland om de transitie van aardgas naar duurzaam te maken. Noord-Nederland is daarvoor de beste regio om te investeren: “Er ligt een groot potentieel aan grootschalige windenergie, voldoende locaties voor productie, een bestaande gasinfrastructuur, toegang tot de markt en kennis van en ervaring met transport en handel in gassen. De ervaring en investeringen in Noord-Nederland, met de Hydrogen Valley als proeftuin, zijn de opmaat naar een landelijke invulling en spilfunctie voor Nederland in Europa.”