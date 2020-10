Nog eens twee operatiekamers Martini Ziekenhuis gaan mogelijk dicht

nieuws

Foto: Engin Akyurt via Pixabay (CC 0.0)

Omdat het Martini Ziekenhuis te maken heeft met een gestaag toenemende stroom van coronapatiënten, gaan vanaf aanstaande maandag maximaal 4 van de in totaal 14 operatiekamers tijdelijk sluiten. Dat meldt het ziekenhuis dinsdagochtend.

Patiënten die een afspraak hebben voor een geplande operatie gaan mogelijk gebeld worden dat deze niet door kan gaan. Henk Kramer, voorzitter van de medische staf en longarts vertelt: “Operaties met een lang herstel in het ziekenhuis stellen we nu liever uit om personeel en ruimte in te kunnen zetten voor de reguliere zorg.”

Afspraken op poliklinieken gaan vooralsnog wél door, zowel digitaal of in het ziekenhuis. Ook de spoedzorg en oncologische zorg in het Martini Ziekenhuis gaan door.

Twee weken geleden sloot het Martini Ziekenhuis al twee operatiekamers. Daardoor werden de operaties van ongeveer 80 patiënten uitgesteld.

‘Personeel is het knelpunt’

“We hebben regionaal en landelijk de verplichting om zo goed mogelijk onze capaciteit in te zetten voor de zorg voor coronapatiënten”, vertelt bestuursvoorzitter Hans Feenstra. “Het knelpunt zit naast het aantal bezette bedden door coronapatiënten, vooral in het beschikbare personeel. We hebben niet voldoende mensen om zorg te verlenen aan steeds meer coronapatiënten én daarbij ook alle reguliere zorg door te laten gaan. We kunnen helaas niet anders dan kijken waar zorg uitgesteld kan worden. Hoe naar dat ook is voor alle betrokkenen.”