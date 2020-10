Nog eens elf coronabesmettingen gevonden in De Dilgt in Haren

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

In woonzorgcentrum De Dilgt in Haren zijn nog eens elf personen positief getest op het coronavirus. Dat is woensdag duidelijk geworden. De afgelopen dagen werd het virus al vastgesteld bij vijftien andere personen.

Zondag werd duidelijk dat veertien personen, negen bewoners en vijf medewerkers, positief getest waren op het virus. Maandag kwam daar een vijftiende persoon bij. De Dilgt besloot daarop om het gebouw volledig te sluiten voor bezoekers en om alle bewoners en medewerkers te testen. Die testen zijn inmiddels uitgevoerd en daaruit is gebleken dat er nog eens elf personen het virus bij zich dragen. Het gaat om vijf bewoners en zes medewerkers. In totaal zijn er nu veertien bewoners positief getest.

ZINN heeft besloten om de komende dagen bewoners en medewerkers te blijven testen. De locatie en de omringende woontorens blijven voorlopig gesloten met uitzondering van de woontorens Brahms en Chopin.