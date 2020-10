NOC*NSF: ‘Topcompetities moeten doorgaan’

nieuws

Thomas Koenis van Donar (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Sportkoepel NOC*NSF stelt dat ondanks de strengere coronamaatregelen alle topcompetities door moeten gaan. De koepel schrijft dit in een brief aan minister Tamara van Ark (VVD) van Sport.

Aanleiding voor de brief is het besluit van de minister om de Eredivisie voor Vrouwen toch door te laten gaan. Aanvankelijk werd die competitie geschrapt maar later oordeelde de minister dat dit toch door kan gaan. NOC*NSF vindt dat deze uitzondering moet gelden voor alle topcompetities. Daarbij denkt men aan sporten als handbal en hockey maar ook volleybal en basketbal. “Het gaat om zo’n tien tot vijftien sporten”, zegt directeur Gerard Dielessen van NOC*NSF. “Voor een deel zal dat echt wel te realiseren zijn. Uiteraard onder de veiligheidsvoorwaarden zoals die ook gelden in het eredivisievoetbal.”

De minister heeft nog niet gereageerd op de brief.