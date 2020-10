NNCZ wil horecapersoneel aan het werk zetten in de zorg

nieuws

Foto: google maps

De Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties, NNCZ, wil om tafel met horecabedrijven om afspraken te maken om personeel aan het werk te kunnen zetten in hun zorglocaties. Daarover schrijft Haren de Krant donderdag.

NNCZ heeft verschillende locaties waaronder woonzorgcentrum De Zonnehof dat gevestigd is aan de Nesciolaan in Haren. De Coöperatie stelt dat door de coronamaatregelen nagenoeg alle horecamedewerkers noodgedwongen thuis zitten. “Niets is zo vervelend dan door overmacht noodgedwongen thuis te moeten zitten terwijl in andere sectoren extra menskracht hard nodig is. Wij doen een oproep aan alle medewerkers uit de horeca om onze sector nu te helpen”, zo laat een zegsvrouw aan de krant weten.

De Coöperatie wil met de horeca om tafel omdat men vindt dat de werkzaamheden niet op vrijwillige basis gedaan hoeven te worden. “We kunnen hier samen met de werkgever een overeenkomst voor maken. Zo hebben we aan beide kanten een win-win situatie.” Horecabedrijven of -medewerkers die interesse hebben kunnen contact opnemen met NNCZ op dit mailadres.