Nieuwe voorzitter: “Gorecht is al een hele tijd deel van de familie”

Mariska Sloot is de nieuwe voorzitster van VV Gorecht. De oud-wethouder van de voormalige gemeente Haren stopte een paar maanden geleden als gemeenteraadslid in Groningen en heeft daarmee een nieuwe bestuurlijke uitdaging gevonden.

Voor Sloot was het eigenlijk vanzelfsprekend om ja te zeggen tegen de Harense club, zei ze zaterdagochtend in het OOG-radioprogramma Haren Doet. “Omdat ik Gorecht al 24 jaar een ontzettend leuke club vind. Toen wij 24 jaar geleden in Haren kwamen wonen zijn mijn man en zoon daar gaan voetballen en later zijn mijn dochters daar ook gaan voetballen. Gorecht is al een hele tijd een deel van de familie, of wij zijn deel van de familie Gorecht en we hebben natuurlijk gezien hoe in de loop der jaren het vrouwenvoetbal daar een vlucht heeft genomen, en dat is het toch wel leuk te zien dat er een dame voorzitter is.”

Haar ervaring in het gemeentelijk bestuur, onder meer op het gebied van sport, is prettig voor de club. “Na de herindeling zijn de veranderingen voor de clubs in Haren, dat hebben we al wel gemerkt, best wel groot”, zegt ze. “Voor Gorecht was het ook één van de redenen om mij te vragen. Afgezien van het feit dat ik daar best al wel wat jaren rondloop ook omdat ze hopen dat ik best wel wat ingangen hebben richting de gemeente, omdat het naar verwachting voor de clubs best wel lastig gaat worden de komende jaren met bijvoorbeeld de verhogingen van de OZB, hoe omgegaan wordt met de ruimte rondom de voetbalvelden, de huren van de velden en nu in de coronatijd is het extra lastig omdat de kantines gelijkgetrokken werden aan de horeca, dus die gingen een tijdje geleden ook weer dicht.”

Die coronacrisis hakt er bij alle sportverenigingen in Nederland in. Deze week legde het kabinet alle amateursport aan banden, waarmee het voor Sloot een bijzondere start van haar voorzitterschap is. Ze heeft geen idee hoe de rest van het voetbalseizoen eruit gaat zien en of er überhaupt nog een vervolg komt. “Wij weten dat gewoon echt niet. Normaal gesproken heb je altijd dat je in de winterstop in de zaal gaat voetballen, maar dat kun je nu ook wel op je buik schrijven. Het is gewoon ontzettend onzeker. We blijven er bovenop zitten en ik moet zeggen dat de KNVB echt ontzettend zijn best doet.”

Luister het interview met Mariska Sloot hier terug:

De voorzitster hoopt dat het financieel goed gaat komen. “Er is wel gezegd dat er voor de horeca tegemoetkomingspakketten zouden zijn, maar hoe en wat dat weten we niet. Je moet je voorstellen dat de meeste inkomsten normaal gesproken van de kantine zijn en die hebben we al een tijdje niet. Toen we weer open mochten terwijl er maar heel weinig mensen in het clubhuis mochten, gingen we toch weer een goede omzet draaien, en die ben je nu kwijt en dat geldt voor alle clubs. Nu is Gorecht natuurlijk een vrij grote club, maar we zien ook bij de kleine dorpjes de kleine clubs, dat wordt gewoon ontzettend lastig en niemand heeft zicht op hoe het gaat.”