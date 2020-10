Nieuwe routekaart voor coronamaatregelen: Kiest het kabinet voor ‘ernstig’ of ‘zeer ernstig’?

nieuws

Afbeelding: TheDigitalArtist via Pixabay

De Volkskrant heeft dinsdagmiddag de hand weten te leggen op een nieuwe ‘routekaart’ voor het coronabeleid van de Rijksoverheid. De maatregelen voor het ergste scenario lijken sterk op de gelekte maatregelen die het Kabinet dinsdagavond waarschijnlijk af zal kondigen.

Van de vier scenario’s zit Nederland op het risiconiveau ‘ernstig’ (niveau 3). Maar als de het aantal besmettingen niet drastisch keldert, komt het niveau ‘zeer ernstig’ met rasse schreden dichterbij. Op dit moment staat het aantal besmettingen per honderdduizend inwoners binnen één week op 237 infecties, vanaf 250 infecties per week is de situatie ‘zeer ernstig’.

De maatregelen die tussen maandagavond en dinsdagochtend uit zijn gelekt lijken op een tussenvorm tussen de twee ergste scenario’s, waarbij de boventoon wordt gevoerd door het ergste scenario. Daarbij moet de horeca volledig sluiten, moeten winkels om 20.00 uur dicht zijn en worden koopavonden geschrapt (geldt niet voor supermarkten). Ook worden sportwedstrijden bij volwassen en jongeren verboden en wordt de verkoop van alcohol door winkels in de avonduren stilgelegd.

Hieronder vindt u de scenario’s uit de routekaart die op dit moment van toepassing lijken: