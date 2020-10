Nieuwe Kerk opent de deuren tijdens Allerzielen

nieuws

De Nieuwe Kerk aan het Nieuwe Kerkhof opent op maandag 2 november de deuren wegens Allerzielen. Dat heeft het kerkbestuur dinsdagavond laten weten.

De kerk is open van 15.00 tot 21.00 uur. “Iedereen die daar behoefte aan heeft is welkom om een overleden geliefde of dierbare te gedenken”, schrijft het kerkbestuur. “Mensen kunnen een kaarsje branden, even te gaan zitten of te bidden en te gedenken aan de tijd samen.” Op verschillende momenten kan er geluisterd worden naar live-muziek. Zo zal tussen 17.00 en 18.00 uur Pier Hiemstra het Timpe-orgel in de kerk bespelen en is er tussen 18.30 en 19.30 uur een optreden van strijkkwartet Kwintensens.

Tijdens Allerzielen zullen alle coronamaatregelen in acht worden genomen. De dag voorafgaand aan Allerzielen, op zondag 1 november, vindt er om 09.30 uur een gedachtenisdienst plaats waarbij overledenen worden herdacht. “Dan worden de namen genoemd van de gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. Net als de namen die vanuit buurt en Stad worden aangedragen.”

Mensen die voor deze dienst een naam aan willen dragen kunnen dit voor 25 oktober doorgeven via dit mailadres. Behalve een naam ontvangt men ook graag de datum van overlijden, leeftijd en eventueel een foto