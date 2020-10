Nieuwe hokken voor konijnen Kinderboerderij: ‘Bezoekers vonden ze te klein’

nieuws

Konijnen op de Kinderboerderij in het Stadspark zijn jarenlang tentoongesteld in kleine hokken. Deze Dierendag kondigt de gemeente verbetering aan.



‘De konijnen op de kinderboerderij in het Stadspark hebben nieuwe hokken gekregen. De oude hokken voldeden aan de wettelijke eisen, maar bezoekers vonden ze te klein. Stampertje en Pluisje zijn in ieder geval al helemaal gesetteld’, aldus de gemeente zondag op Facebook.

Hoewel wettelijk toegestaan valt er volgens de website Diervriendelijke Kinderboerderijen wel iets aan te merken op de eerdere vorm van huisvesting: ‘Van nature houden konijnen ervan om bij elkaar te zijn. Maar op veel kinderboerderijen wordt die essentiële levensbehoefte konijnen onthouden. De konijnen zitten daar in hun eentje in een hokje of alleen in een konijnenflat opgesloten. Ze kunnen hierdoor hun natuurlijke behoeften zoals samen zijn, huppelen en graven niet uiten. Verveling en eenzaamheid is het gevolg’.