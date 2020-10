Nieuw onderkomen voor apotheek UMCG

nieuws

Foto: UMCG

Het UMCG heeft het afgelopen weekend dozen vol medicijnen verhuist van de oude apotheek De Sprong in de ontvangsthal naar de nieuwe Poliklinische Apotheek aan de Fonteinstraat in het ziekenhuis.

De oude apotheek was volgens het ziekenhuis uit zijn jasje gegroeid. Daarom zijn er nu meer balies, waarvoor op dit moment extra personeel wordt gezocht. “We zijn extra personeel aan het werven en het inwerken kost tijd want dit werk is complex”, legt apotheker Trea Keizer uit.

Ook heeft de apotheek nu een speciale medicijnenrobot. Deze neemt werk uit handen van apothekersassistenten, ze hoeven geen medicijnen meer te pakken en dat scheelt tijd. Ze typen een recept in, de robot pakt de medicijnen, plakt de etiketten op de doosjes en geeft de medicatie af bij de juiste balie.

Foto: UMCG