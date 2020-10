Negenendertig coronapatiënten in Groningse ziekenhuisbedden

nieuws

In het afgelopen weekend is het aantal coronapatiënten in Groningse ziekenhuisbedden toegenomen met veertien patiënten. Volgens het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland zijn maandag 39 coronapatiënten opgenomen in de provincie, zes daarvan liggen op een Intensive Care-afdeling.

Uit de cijfers lijkt naar voren te komen dat de stijging voornamelijk wordt veroorzaakt door de overname van patiënten van buiten Noord-Nederland. Het aantal opnames van buiten de regio steeg met zeventien patiënten, waarvan één op een IC werd opgenomen.

In Friesland was een vergelijkbare stijging van het aantal ziekenhuisopnames te zien, hier zijn nu zestien patiënten meer opgenomen dan afgelopen vrijdag. In Drenthe werd, per saldo, slechts één extra ziekenhuisopname geregistreerd.