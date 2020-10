NCTV: ‘Groningse uitgeverij verspreidt propaganda, nepnieuws en complottheorieën’

nieuws

De Groningse uitgeverij De Blauwe Tijger van Tom Zwitser verspreidt volgens de NCTV ‘anti-overheidspropaganda, nepnieuws en complottheorieën’. Dat schrijft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid in het 53e ‘Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland.‘

De ‘ultraconservatieve’ uitgeverij verleent volgens de NCTV financiële steun aan een boerenactiegroep. Deze actiegroep zou, in tegenstelling tot de grootschalige boerenprotesten van vorig jaar, staan voor meer kleinschalige en grimmige actie. Het NCTV brengt de groep in verband met het uiten van dreigementen richting politici, journalisten en andersdenkende medeboeren. “Aansluiting van verschillende groepen met verschillende grieven, verbonden door anti-overheidsdenken, kan verharding in de hand werken”, zo schrijft het NCTV.

Zwitser laat zelf aan het Reformatorisch Dagblad weten de opname van zijn uitgeverij in het stuk heel intimiderend te vinden, maar zegt er ook om te lachen. Zwitser noemt het een ‘politiek besluit’. Zijn steun aan Farmers Defence Force is bekend en Zwitser zegt dat hij juist probeert de boeren te steunen tegen ‘staatsterreur.”