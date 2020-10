Nationale Ombudsman is minder chagrijnig over versterking

nieuws

De overheid moet niet eenzijdig over de manier van versterking beslissen, maar de Groningers zelf de keuze in handen te geven. Dat is het advies van Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen aan Minister Ollongren Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij schreef Ollongren afgelopen maandag een brief, naar aanleiding van zijn bezoek aan het aardbevingsgebied eind september.

“Ik hoorde in alle gesprekken ‘Het is mijn huis en mijn leven; mijn geld, mijn verleden en toekomst zitten daarin, daar wil ik zelf zeggenschap over’”, zo stelt van Zutphen. De ombudsman geeft de minister daarom drie adviezen: Communiceer helder, duidelijk en persoonlijk, doe wat je belooft en geef invulling aan ruimhartigheid.

“Houd de bewoners actief op de hoogte en geef duidelijkheid over het proces, budget, tijdsplanning en keuzes. Zorg voor een goed aanspreekpunt en wees helder over de rol van de bewonersbegeleider. Heb aandacht voor de verwachtingen die gewekt zijn en voorkom tegenstellingen binnen gemeenschappen. Verander de spelregels niet tussentijds ten nadele van de bewoners. Laat de beslissingen om te versterken niet afhangen van het toevallige moment van beoordeling. Geef iedere bewoner zelf de keuze over de mate en de manier van versterking; het is zijn of haar huis. Bied inwoners een helpende hand en houd daarbij rekening met de mogelijkheden van de inwoner.”

In de eerste helft van 2021 gaat de Ombudsman opnieuw in gesprek met getroffen Groningers om te vragen of zij verbeteringen zien. Het ministerie van BZK en de Nationaal Coördinator Groningen worden dan ook gepolst om te kijken welke stappen zijn gezet om de adviezen van de Ombudsman te verwezenlijken.