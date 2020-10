“Na twee zachte dagen wordt het op zondag met 14 graden weer frisser”

nieuws

Na twee dagen waarbij de temperatuur op kan lopen tot 17 graden wordt het zondag met 14 graden minder zacht. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Donderdag is er eerst af en toe een waterig zonnetje maar neemt al snel de bewolking toe”, vertelt Kamphuis. “In de namiddag volgt vanuit het zuidwesten regen. Bij een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 3 tot 4, wordt het 12 graden. In de nacht naar vrijdag valt er flink wat regen en daalt de temperatuur naar 12 graden.”

“Vrijdag is het overwegend bewolkt met soms een spatje regen. Het wordt dan met 16 graden een stuk zachter. De wind komt uit het zuidwesten en is matig tot vrij krachtig, windkracht 4 tot 5. Het weekend verloopt op zaterdag droog. In de ochtend is er eerst bewolking maar in de middag wordt het vrij zonnig en is het met 16 of 17 graden zacht te noemen. Op zondag is er meer bewolking. Er is dan ook kans op een spatje regen en met 14 graden is het flink koeler.”