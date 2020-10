Mysterieuze rookontwikkeling in Herestraat

nieuws

Foto Rick van der Velde. Rook uit het riool in de Herestraat

Winkeliers en winkelend publiek in de Herestraat werden donderdag aan het begin van de middag opgeschrikt toen er ineens rook uit de rioolputten tevoorschijn kwam.

Er was eerst sprake van een grote rookontwikkeling, maar dat werd later minder. Niemand wist precies wat er aan de hand was en ook medewerkers van de gemeente Groningen krabden zich achter de oren.

Na enige tijd meldde zich een medewerker van een discotheek in de buurt. Die vertelde aan de mensen van de gemeente dat een kapotte rookmachine in de disco de rookoverlast had veroorzaakt. Het is nog niet bekend of er ook rook uit de rioolputten in andere straten in het centrum omhoog is gekomen.