Mr. Frank Visser doet uitspraak over pad in Hoogkerk

Deze donderdagavond komt het tv-programma Mr. Frank Visser doet uitspraak uit Hoogkerk. Het gaat over een toegangspad, dat in slechte staat verkeert.



In het tv-programma behandelt mr. Visser burenruzies, waarin hij een bindende uitspraak doet. In Hoogkerk gaat het over het onderhoud van een toegangspad naar een vloerenbedrijf. De eigenaar van het pad denkt dat de slechte staat komt door het af- en aanrijden van te zware vrachtwagens.

‘Inmiddels zit de zaak muurvast, dus is het de hoogste tijd dat mr. Visser bepaalt welk juridisch pad moet worden gevolgd’, meldt de tv-zender. De uitzending begint om 21.30 op SBS6 en is ook terug te zien: https://www.kijk.nl/programmas/mr-frank-visser-doet-uitspraak/ZMeF6bC3vW1/seizoen/110294056055/afleveringen/video/hoogkerk/tMrOcdRSayD