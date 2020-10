Monsterscore Donar tegen Almere

sport

Donar is de nieuwe competitie in de Dutch Basketball League zaterdagavond gestart met een 124-64 overwinning tegen Almere Sailors, nieuwkomer in de competitie.

De Groninger basketballers hadden vanaf het begin geen enkele moeite met de mannen uit Almere. Donar scoorde veel en gemakkelijk uit goed opgezette aanvallen, terwijl de gasten snelle driepuntsschoten namen. Die tactiek leverde nog wel 12 rake driepunters op, 2 meer dan Donar, maar verder heerste de thuisploeg. Na het eerste kwart was het al 35-16, en bij rust 61-32.

In het derde kwart viel Willem Brandwijk op met 11 punten, en hij zorgde er met een driepunter ook voor dat de 100-puntengrens kort voor het eind van het derde kwart op het scorebord kwam: 102-45. In het laatste kwart leek de fut er wat uit, getuige de 22-19 kwartuitslag.

Topscorers bij Donar waren Willem Brandwijk met 27 punten, Damjan Rudež met 19 punten, Henry Caruso met 17 punten en Davente Lacy met 15 punten. Bij Almere waren Mike Osepa en D. Lombardi topscorers met beiden 13 punten.

De eerstvolgende wedstrijd van Donar is komende woensdag. Dan speelt de ploeg van coach Ivan Rudež wederom in eigen huis, tegen Apollo uit Amsterdam.