Mondkapjes zorgen voor communicatieprobleem in dovengemeenschap

Steeds meer Groningers dragen mondkapjes in openbare ruimtes. Maar wat betekent dit voor de dovengemeenschap? Naast gebarentaal is liplezen onderdeel van de communicatie. Door mondkapjes te dragen valt dit weg.

”Bij het dragen van mondkapjes zie je alleen de ogen van iemand, ik kan me voorstellen dat dit voor de dovengemeenschap lastig is” vertelt Bea Bouwmeester. Bea is zelf doof en is onderdeel van de Stichting Clubhuis voor Doven. Zij heeft zelf niet zo veel last van mondkapjes. Bea stelt dat er oplossingen zijn om dit probleem te verhelpen, bijvoorbeeld door meer te wijzen of door het mondkapje eventjes naar beneden te doen.

Wel wacht Bea op een echte creatieve oplossing. Er wordt gesproken over doorzichtige mondkapjes als oplossing maar dit vindt Bea niet zo’n goed idee. ”Wanneer je dan praat beslaat het mondkapje en er komen allemaal spuugspetters op het plastic. Is dat wat ik wil zien?” vraagt ze zich lachend af.