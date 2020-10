Molenweg in Haren afgesloten vanwege werkzaamheden

nieuws

Foto: Google maps

De Molenweg in Haren is vanaf aanstaande dinsdag afgesloten vanwege werkzaamheden. Dat laat de gemeente Groningen weten.

Het gaat om werkzaamheden aan water- en gasleidingen. Deze zijn toe aan vervanging. Om die reden is de Molenweg vanaf dinsdag 27 oktober tot en met vrijdag 6 november afgesloten tussen de kruisingen met de Schakel en de Botanicuslaan. Eerder werd er op de Molenweg ook al gewerkt aan het vervangen van water- en gasleidingen. Volgens de gemeente is het project over verschillende fases verdeeld.

De fase die komende week begint is de vierde fase. Later dit jaar zullen nog de fases vijf tot en met zeven worden uitgevoerd. Bij fase vijf wordt de Molenweg aangepakt tussen de t-splitsing Molenweg en de Botanicuslaan, bij fase zes gaat het om het gedeelde tussen de Botanicuslaan en de Hortuslaan en als laatste is het gedeelde tussen de Hortuslaan en de rotonde bij de Kromme Elleboog aan de beurt. Bewoners hebben inmiddels een brief ontvangen over de werkzaamheden.