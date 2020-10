Mogelijke maatregelen: ‘Schrappen koopavonden en horeca eerder dicht’

nieuws

Foto: Rick van der Velde

Mocht het aantal coronabesmettingen de komende dagen niet afnemen dan gaat het kabinet strengere maatregelen invoeren om de verspreiding van het virus een halt toe te roepen. Over deze strengere maatregelen wordt nu al nagedacht. Dat meldt de NOS.

Mogelijke maatregelen zouden zijn het schrappen van de koopavonden en de horeca eerder sluiten. Volgens de NOS wordt er vrijdag door het kabinet gesproken over maatregelen die genomen zouden kunnen worden. Doel is om het in de avonden stiller op straat te krijgen. Het eerder sluiten van de horeca zou hier aan bijdragen evenals het schrappen van de koopavonden. Ook wordt nagedacht over de koopzondag.

Volgens bronnen zijn de dagelijkse coronacijfers van komende dagen cruciaal waarbij er vooral gekeken gaat worden naar de cijfers van zondag. De afgelopen dagen is het aantal besmettingen in ons land fors toegenomen. Donderdag ging het om ongeveer 5.800 nieuwe gevallen.