Mogelijk overlast voor omwonenden bij nachtelijke plaatsing ringwegviaduct

Foto: Rijkswaterstaat via Aanpak Ring Zuid

Omwonenden van het viaduct van de zuidelijke ringweg over de Paterswoldseweg kunnen, in de nacht van woensdag op donderdag (en misschien in de nacht erna), hinder ondervinden van werkzaamheden. Aannemerscombinatie Herepoort gaat dan een tijdelijk viaduct over de Paterswoldseweg plaatsen, tegen de zuidzijde van de zuidelijke ringweg.

Volgens Aanpak Ring Zuid kunnen omwonenden meer overlast verwachten rond deze nacht, waaronder geluid, licht en meer bouwverkeer. De Paterswoldseweg is ’s nachts op deze plek afgesloten voor alle verkeer. Overdag is deze week op de Paterswoldseweg af en toe een rijstrook dicht, maar het verkeer kan de werkzaamheden passeren.

Het huidige viaduct wordt vervangen bij de ombouw van de zuidelijk ring. Het tijdelijke viaduct is bedoeld als omleiding, zodat het oude viaduct gebruikt kan worden voor verkeer uit de andere richting. Daarmee komt het noordelijke deel van het viaduct vrij voor sloop en vervanging.