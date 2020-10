Misha is Nederlands Kampioen Striptekenen

nieuws

Misha Leigh-Valles uit Groningen is zaterdag Nederlands Kampioen Striptekenen geworden in de categorie 12 t/m 14 jaar. Daarmee won ze een bokaal, een stapel stripboeken en een publicatie in Eppo.



De kampioenschappen zouden eerst plaatsvinden tijdens het Stripfestival Breda, dat wegens corona niet doorging. Uiteindelijk werd het een online wedstrijd en moesten de kandidaten thuis hun strip maken.

Misha maakte een strip waarbij het tekenwerk en schilderwerk indruk maakte op de jury, met name hoe zij een gebroken hak wist uit te beelden.

In onderstaande video van de bekendmaking van de winnaars wordt Misha’s werk vanaf 5.11 besproken door de jury.