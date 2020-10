Minister wil regels voor commerciële teststraten vastleggen

nieuws

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport . FOTO MARTIJN BEEKMAN / MINISTERIE VAN VWS

Minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid wil de regels voor commerciële teststraten en testvoorzieningen die bedrijven zelf hebben opgezet, duidelijker vastleggen. De Jonge liet dit woensdagavond weten tijdens een Kamerdebat over de coronapandemie.

De minister wil dit bewerkstelligen omdat een deel van de testen die nu in deze straten plaatsvinden buiten beeld blijven van de GGD’en. Volgens De Jonge hebben bedrijven die testen uitvoeren allemaal een meldplicht bij de GGD als er een positieve test wordt afgenomen, maar geven deze bedrijven daar niet allemaal gehoor aan. De minister wil de regels u duidelijk vastleggen zodat de inspectie in kan grijpen als men zich niet houdt aan de regels.

Hoogleraar Erik Buskens van de Rijksuniversiteit, de RuG, liet woensdag aan OOG Tv een zelfde geluid horen. “Commerciële teststraten zijn wellicht de aanvulling op wat er nu ontbreekt. Maar het is wel belangrijk dat het overzicht blijft. Welk advies krijgen mensen bijvoorbeeld na een positieve test? Krijgen ze de juiste instructie? We weten dat de overheid en de GGD’en dit goed doen, maar dat weten we niet van de commerciële snelteststraten. Mocht dat echter allemaal goed geregeld zijn en goed gecoördineerd worden dan is het een welkome aanvulling”, aldus Buskens.