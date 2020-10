Minister wil harder ingrijpen bij feestjes

nieuws

Foto: rijksoverheid.nl

Minister Ferd Grapperhaus (CDA) van Justitie wil dat er harder wordt ingegrepen bij feestjes. Dat heeft de minister maandagavond gezegd na een vergadering van het Veiligheidsberaad.

Ondanks de strenge coronamaatregelen werden er op verschillende plekken in het land afgelopen weekend feesten georganiseerd. De minister wil dat mensen die een ruimte beschikbaar stellen voor deze feestjes een boete krijgen. Ook moeten organisatoren en feestgangers zo streng mogelijk worden aangepakt. Grapperhaus heeft hierover afspraken gemaakt met de burgemeesters. “Het is echt heel onverstandig om nu naar een feest te gaan”, zegt de minister. “Doe het niet, want anders worden de regels alleen maar verder aangetrokken. De komende dagen zijn echt een kantelpunt.”

Grapperhaus liet voorts weten dat er de afgelopen twee weken ongeveer duizend boetes zijn uitgedeeld voor overtredingen van de coronaregels. Afgelopen week ging het om 451 bekeuringen, in de week ervoor om 551.