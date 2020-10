Minister houdt vast aan hoge variant Gerrit Krolbrug

nieuws

© Bob de Vries

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat voelt niets voor een lagere doorvaarthoogte voor de nieuwe Gerrit Krolbrug. Dat staat in een brief van de minister aan het college van B&W.

.

De gemeenteraad en omwonenden zijn daar wel voor, om fietsers en omwonenden tegemoet te komen. Het alternatief schept echter valse verwachtingen bij de omwonenden en zorgt voor hogere kosten en oponthoud, aldus de minister. Van Nieuwenhuizen houdt vast aan een doorvaarthoogte van 5,7 meter, zodat de brug minder vaak open hoeft. Dat is echter nadelig voor de duizenden fietsers die dagelijks de brug passeren.

Rijkswaterstaat zou gisteren een toelichting geven over de stand van zaken rond de brug, maar die is op het laatste moment verplaatst naar 9 november. Het is niet de eerste keer dat Rijkswaterstaat nul op het rekest geeft. Dat geldt ook voor het overleg rond de vervanging van de Paddepoelsterbrug.