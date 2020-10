Minderjarige jongen aangehouden voor overval op tabakszaak Wielewaalplein

nieuws

Foto 112groningen.nl Martin Nuver. Overval Wielewaalplein.

De politie in Groningen heeft dinsdagochtend opnieuw een aanhouding verricht in het onderzoek naar de gewapende overval op tabakszaak Knollema aan het Wielewaalplein in Groningen. Deze vond op 29 september jongstleden plaats. Het gaat om een minderjarige jongen uit de Stad.

De politie kwam de jonge verdachte op het spoor dankzij getuigenverklaringen, informatie van de wijkagent en camerabeelden. De jongen werd in zijn woning gearresteerd. In zijn woning troffen agenten een nepvuurwapen aan. De jongen zit nog vast en wordt vandaag gehoord over zijn betrokkenheid.

De winkel werd overvallen door twee jonge mannen. Ze bedreigden het personeel met een mes en gingen er vervolgens vandoor. Ze maakten niets buit, omdat ze werden opgeschrikt door een blaffende hond achter de toonbank.

Vlak na de overval werd een andere verdachte aangehouden, maar na onderzoek kon worden vastgesteld dat deze persoon niets met de zaak te maken heeft gehad. Het onderzoek naar een mogelijk tweede verdachte is nog in volle gang.