Middeleeuwse 4 mijl van Yesse naar Martinikerk van start 

nieuws

Deze maand kan de middeleeuwse 4 mijl gelopen worden. Nagenoeg dezelfde route als de echte 4 mijl, maar in een ander tempo en met een ander doel.



Oktober is de Maand van de Groninger Geschiedenis. In dat kader is er een wandeltocht van Yesse naar de Martinikerk, zo’n zes kilometer. Een middeleeuwse versie van de 4 Mijl van Groningen. Langs plekken die in de middeleeuwen een religieuze of in elk geval een historische betekenis hadden. Onderweg valt van alles te zien en te vernemen.

Het is een voorproefje van een processie, die in het kader van ‘Yesse naar Sint Jan’ op 1 mei 2021 plaatsvindt.

De routebeschrijving staat hier: https://www.kloosteryesse.nl/geschiedenisyessesintjan