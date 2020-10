Meldpunt lichthinder levert in eerste dagen al 7 meldingen op

nieuws

Bij het meldpunt lichthinder dat sinds afgelopen weekend actief is zijn vanuit de gemeente Groningen al 7 meldingen binnengekomen. Het meldpunt is een initiatief van de Natuur- en Milieufederaties.

Het meldpunt werd geïnitieerd tijdens de Nacht van de Nacht die afgelopen weekend bij het ingaan van de wintertijd gehouden werd. Bij het meldpunt kunnen mensen melding maken van lichthinder. Nederland is één van de meest lichtvervuilde landen van de wereld. Dat is schadelijk omdat veel dieren behoefte hebben aan de donkere nacht. Ze hebben hinder van al het licht en raken er soms zelf van in de war.

Bouwkraan, schijnwerpers en verlichting bij de voordeur

Uit de meldingen blijkt dat een hijskraan bij de Zwarte Doos nabij de Paterswoldseweg voor lichthinder zorgt. De werklichten op deze kraan verlichten de hele buurt in plaats van alleen het bouwterrein. Iemand anders maakt melding van een hotel aan de Oostersingel dat ’s avonds en ’s nachts altijd verlichting heeft branden in een vergaderzaal op de bovenste verdieping. Ook wordt appartementengebouw De Zuilen in de wijk De Hoogte genoemd waar de lampjes bij de voordeuren erg veel licht wegstralen. Bij een club aan het Hoornsemeer is ook sprake van lichtoverlast. Sinds kort staan hier 8 schijnwerpers geïnstalleerd voor de veiligheid die de hele avond en nacht branden.

De Natuur- en Milieufederaties laten weten dat alle meldingen die gedaan worden getoetst worden of ze echt kloppen. Als er een melding binnen komt over een bedrijf dan zoekt men contact met het bewuste bedrijf of er een aanpassing mogelijk is. Mensen die een melding door willen geven, of meer informatie zoeken over het meldpunt, kunnen terecht op deze website.