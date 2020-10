Meld lichthinder tijdens de Nacht van de Nacht: “Laat het donker donker”

nieuws

De natuur- en milieufederaties hebben in het kader van de Nacht van de Nacht een meldpunt gelanceerd om lichthinder te melden. Op de website kunnen mensen foto’s uploaden van onnodige verlichting.

Nacht van de Nacht wordt ieder jaar gehouden op het moment dat de wintertijd van kracht wordt. In verband met de coronamaatregelen vinden de activiteiten dit jaar volledig online plaats via onder andere Facebook en YouTube. Er worden lezingen en interviews uitgezonden met onder andere Govert Schilling, André Kuipers en nachtfotograaf Johan van der Wielen. Het programma start om 19.00 uur en duurt tot 23.00 uur.

Eén van de onderdelen is dus ook een meldpunt waar lichthinder aangegeven kan worden. Uit gegevens blijkt dat er voor de gemeente Groningen al verschillende meldingen gedaan zijn. Zo is er iemand die zich stoort aan de verlichting in het DUO-gebouw dat de hele nacht blijft branden en worden ook de kantoorgebouwen van Ziggo en TKP genoemd waar ’s nachts regelmatig nog licht brandt. De kaart met alle meldingen is hier te vinden.