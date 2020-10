Meerdere leerlingen Kamerlingh Onnes positief getest op coronavirus

nieuws

Foto: google maps

Op het Kamerlingh Onnes aan de Eikenlaan in de stad Groningen zijn deze week drie leerlingen positief getest op het coronavirus. Dat blijkt een brief die woensdag aan de ouders van de leerlingen van de school is gestuurd. Deze brief is in bezit van OOG Tv.

In de brief staat dat de schoolleiding woensdag op de hoogste is gebracht dat twee leerlingen positief getest zijn. Eerder deze week werd het coronavirus al bij een derde leerling vastgesteld. De school laat weten dat alle drie de leerlingen na de herfstvakantie niet meer op school zijn geweest. Het is onbekend of de leerlingen tot dezelfde klas behoren. De GGD is op de hoogte van de drie nieuwe besmettingen. De rector van de school laat in de brief weten doorlopend scherp te blijven op de coronamaatregelen. “We zetten alles op alles om in onze gebouwen veilig en prettig met elkaar naar school te blijven gaan. Deze week is het bijvoorbeeld aanmerkelijk rustiger in het schoolgebouw door de verdunningsmaatregelen.”

Vorige maand werd ook al een leerling van de school positief getest op het virus. Eind september werd het coronavirus vastgesteld bij een medewerker van de middelbare school.