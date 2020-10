“Maximaal 30 mensen in kerkgebouw en niet zingen”

nieuws

In kerkgebouwen mogen nog maximaal dertig mensen bijeenkomen en er mag niet meer gezongen worden. Dat heeft minister Ferd Grapperhaus (CDA) van Justitie maandag afgesproken met de kerkelijke koepels.

De afspraak wordt gemaakt naar aanleiding van de commotie die zondag ontstond over de kerkdiensten in Staphorst. Bij drie diensten in de Hersteld Hervormde Gemeente waren per dienst maximaal zeshonderd mensen aanwezig waarbij er gezongen werd en er geen mondkapje gedragen hoefde te worden. Politici in de Tweede Kamer lieten vrijwel direct weten niet blij te zijn met de uitzonderingspositie. Religieuze bijeenkomsten waren namelijk uitgezonderd van het maximumaantal bezoekers van dertig omdat er vooraf gereserveerd moest worden en er aan de deur een gezondheidscheck plaatsvond. Met de nieuwe afspraken komt die uitzonderingspositie te vervallen.

“We gaan nu terug naar de afspraken die we in maart hebben gemaakt met de koepelorganisaties”, laat Grapperhaus weten. “Iedereen brengt offers. Kerkelijke organisaties zien dat ook in.” De minister zegt wel dat de nieuwe afspraak niet afdwingbaar is. “Als overheid kunnen we niet een kerkgebouw binnentreden. Dat is een heel oud grondrecht. Maar ik vertrouw erop dat iedereen meedoet.”