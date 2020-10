Manifest om verpleeghuizen bij tweede coronagolf niet te sluiten

nieuws

Foto: Sarcifilippo via Pixabay (CC0)

Een groep zorgbestuurders en bekende Nederlanders roepen door middel van een manifest op om verpleeghuizen niet te sluiten bij een tweede coronagolf. Het manifest werd zaterdag gepubliceerd in dagblad Trouw.

Nu het aantal coronabesmettingen fors oploopt wordt ook de discussie om strengere maatregelen luider. De ondertekenaars van het manifest vinden dat de kwaliteit van leven van bewoners het uitgangspunt moet zijn. Verpleeghuizen moeten er alles aan doen om het virus buiten de deur te houden zonder daarbij de bewoners te isoleren. “We hebben afgelopen voorjaar zoveel verdriet meegemaakt toen de verpleeghuizen op slot gingen, of je nou bewoner, medewerker of familie bent”, zegt de Stichting Humanitas tegen de NOS.

In het manifest staat voorts dat verpleeghuizen in de toekomst samen met bewoners moet beslissen of tot sluiting wordt overgegaan. Onder de bekende Nederlanders die het manifest hebben ondertekend zijn onder andere Hugo Borst, Adelheid Roosen en Carin Gaemers.