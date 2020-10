Man had 1,5 miljoen gehackte accounts voorhanden en verstuurde 120.000 phishing sms’jes vanuit Stad

nieuws

Foto: sxc.hu/profile/soopahtoe

Afgelopen maandag zijn een man en een vrouw, beiden 21 jaar, aangehouden in Groningen op verdenking van grootschalige cyberfraude. Dat maakte het Openbaar Ministerie donderdagmiddag bekend. Het onderzoek naar de twee is nog in volle gang.

Phishing

Tussen 2 en 21 september stuurde de man 120.000 sms’jes met daarin een phishinglink. Als mensen daarop klikten, kon de man de controle overnemen van bankrekeningen. In een van de aangetroffen oplichtings-sms’jes stond de tekst: “Uw pakket is aangekomen in het sorteercentrum, klik op de link om uw pakket te kunnen volgen: …… Om uw pakket in ontvangst te kunnen nemen is het van belang om de verzendkosten te voldoen.” De verdachte was actief op ondergrondse online handelsplaatsen. Daar kocht hij bestanden met tienduizenden telefoonnummers. Ook wisselde hij bestanden uit met andere hackers.

Ook zijn er aanwijzingen dat de man nieuwe oplichtingscampagnes aan het opstarten was. Zo is er bewijs voor een nep digid-inlogpagina. Ook wilde de man mensen oplichten, door hen te melden dat hun kenteken zou verlopen. ‘’We zijn een sms-bericht tegen gekomen dat het ‘autokenteken binnenkort verloopt’. Om dat te ‘voorkomen’ zouden mensen moeten inloggen met hun DigiD. De bijgevoegde link zou dan leiden naar zijn nagemaakte DigiD-website”, zo meldt de zaakofficier. De man had ook een nep-website van ABN Amro in beheer.

Bankrekeningen leeggehaald

Van enkele slachtoffers werd het saldo van spaarrekeningen overgeboekt naar de lopende rekeningen en vervolgens leeggehaald. Vervolgens werd een deel van het geld omgezet in cryptocurrency, en overgeboekt naar Paypal-accounts en debitcards. Dat zijn anonieme betaalkaarten waarop saldo wordt gezet.

Stekker uit (draaiende) laptops

De Friese recherche heeft maandag een woning doorzocht in Groningen. In de woning werden vier laptops aangetroffen. Op een daarvan draaide software voor oplichtingspraktijken. “We hebben letterlijk de stekkers eruit getrokken om alle lopende oplichtingspraktijken een halt toe te roepen”, aldus de zaaksofficier. “In de laptop vonden we phishingmailtjes, vele honderdduizenden gehackte accounts en zogeheten phishingpanels, die we kunnen herleiden naar tientallen aangiftes van mensen die via onder andere Marktplaats berichten kregen van de verdachten om 0,01 euro te maken ter verificatie. De zogenaamde 1cent of betaallinkfraude. Waarmee in werkelijkheid volledige toegang tot de bankrekening werd overgenomen.”

Hechtenis

De man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats, maar opereerde wel vanuit Groningen. Hij werd donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris en is voor veertien dagen in bewaring gesteld. De vrouw is inmiddels weer vrij, omdat zij hoogstwaarschijnlijk een beperkte rol speelde. lert.”