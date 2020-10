Man slaat agent in gezicht bij staandehouding in Haren

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie heeft maandagavond een 22-jarige man uit de gemeente Tynaarlo aangehouden. De man sloeg een agent in zijn gezicht, nadat hij op de Kaapse Baan in Haren staande werd gehouden voor zijn gevaarlijke rijgedrag.

Toen de agenten de verdachte wilden spreken over zijn rijgedrag, wilde de man niet uit de auto stappen. Na herhaaldelijke waarschuwingen stapte de man toch uit, maar sloeg daarbij direct een agent in het gezicht met zijn vuist. De man is vervolgens direct gearresteerd, nadat hij een lading pepperspray in zijn gezicht kreeg.

De agent hebben aangifte gedaan tegen de man van verzet met geweld tijdens zijn aanhoudingen en mishandeling. Volgens de politie zal tegen de man een behoorlijke straf geëist worden door het Openbaar Ministerie.