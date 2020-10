Man die gepakt werd na wilde achtervolging is 26-jarige Stadjer

nieuws

Foto 112groningen.nl

De man die woensdagavond na een wilde achtervolging door de stad is gearresteerd is een 26-jarige Stadjer.

Hij wordt aangeklaagd wegens het maken van diverse verkeersovertredingen en van het rijden onder invloed met drugs.

Agenten wilden hem in de Oliemuldersweg in de Oosterparkwijk aanhouden voor een controle, maar hij ging er vandoor.

Na een achtervolging met diverse politievoertuigen stopte de man in de Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat en ging er te voet vandoor. In het Noorderplantsoen werd hij ingerekend.