Maaltijdbezorger geschept door bestelbus in Ebbingestraat

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk zaterdagavond in de Nieuwe Ebbingestraat is een maaltijdbezorger op een scooter geschept door een bestelbus. Dat meldt Martin Nuver van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 19.40 uur ter hoogte van de kruising met de Noorderkerkstraat. “Hoe het precies kon gebeuren is onbekend”, vertelt Nuver. “De bestelbus reed in de Ebbingestraat toen deze af wilde slaan de Noorderkerkstraat in. Hierbij werd de scooterrijder die uit de tegenovergestelde richting kwam over het hoofd gezien. De maaltijdbezorger botste daarop tegen de voorkant van de bus.”

Volgens Nuver raakte er niemand gewond. De politie kwam ter plaatse om onderzoek te doen naar de precieze toedracht.