Lycurgus wint eerste prijs van seizoen

Amysoft Lycurgus heeft de eerste prijs van het seizoen binnengehaald. In Ede wonnen de Groninger volleyballers zondagmiddag de finale van de Supercup, door een 3-1 overwinning op Active Living Orion uit Doetinchem.

Lycurgus was op een gemakkelijke manier in de finale terechtgekomen, doordat de tegenstander in de halve finale, Sliedrecht Sport, zich had teruggetrokken wegens coronabesmettingen. De finale was een aantrekkelijke wedstrijd, waarin beide ploegen weinig voor elkaar onderdeden. In de eerste set ging de winst nog eenvoudig met 25-19 naar de Groningers, maar de tweede set was al een stuk spannender: 25-23. De derde set was het spannendst, en ging uiteindelijk met 23-25 naar de Doetinchemmers. De vierde set werd toch weer vrij eenvoudig gewonnen door Lycurgus.

Het is voor de vijfde keer in de geschiedenis dat Lycurgus de Supercup won. Eerder deed de ploeg van coach Arjan Taaij dat van 2015 tot en met 2018.