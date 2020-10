Lycurgus hoeft geen halve finale Supercup te spelen door positieve tests bij tegenstanders

nieuws

foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

De volleyballers van Amysoft Lycurgus zijn door naar de finale van de Supercup. Tegenstander Sliedrecht Sport kan de wedstrijd in de Final Four niet spelen, omdat er meerdere coronabesmettingen zijn binnen de selectie.

Tijdens de oefenwedstrijd van afgelopen zaterdag tussen Sliedrecht Sport en Lycurgus ontbrak al één speler vanwege een positieve test. Maar de ploeg uit Sliedrecht heeft hier geen melding van gemaakt bij de Groningse formatie. “Als dit wel bekend geweest was dan zou deze wedstrijd waarschijnlijk niet doorgegaan zijn”, zo schrijft Lycurgus. “Nu wordt uitgezocht of zaterdag bij Sliedrecht spelers aanwezig waren die in de loop van de week positief getest zijn.” Bij Lycurgus zijn op dit moment nog geen spelers of stafleden met gezondheidsklachten.

Aanstaande zondag is de finale van de Supercup. Draisma Dynamo of Active Living Orion is dan de tegenstander.