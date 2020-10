sport

Amysoft Lycurgus is de nieuwe competitie gestart met een simpele overwinning. In Zevenhuizen werd het tegen RECO ZVH 0-3.

De setstanden waren 17-25, 14-25 en 19-25.

Deze wedstrijd is de enige die is doorgegaan in het eerste competitieweekend. De overige 4 wedstrijden zijn afgelast in verband met corona.