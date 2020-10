Loting noordelijke districtsbeker levert drie Groninger derby’s op

nieuws

Foto Andor Heij. Oranje Nassau hoofdveld met kunstgras en licht

De loting voor de eerste knock-out ronde van de noordelijke districtsbeker heeft vrijdag de nodige stad Groninger derby’s opgeleverd.

Zo speelt zondag eersteklasser GRC Groningen tegen zaterdag derdeklasser Velocitas. Helpman zaterdag (3e) ontvangt Stadspark (1e). Be Quick zaterdag (3e) krijgt VVK (5e) op bezoek.

Hoofdlasser Be Quick 1887 zondag speelt uit tegen Bedum (2e), VV Groningen (1e) ontvangt WEO (5e) en Oranje Nassau (1e) moet naar Glimmen (3e).

De overige duel met clubs uit de gemeente Groningen: WVV (1e) – Forward (3e), ZNC (3e) – Gorecht (2e), Sellingen (3e) – Groen Geel (3e). Eersteklasser PKC’83 werd vrijgeloot.

De wedstrijden worden in principe in het weekeinde van 14 en 15 november gespeeld mits de coronamaatregelen versoepeld zijn en de clubs daarom het veld weer op kunnen. Zo niet worden de wedstrijden later midweeks gespeeld.

Voor de loting waren drie regionale potten gemaakt met in één er van alleen clubs uit de provincie Groningen. In een andere pot zaten alleen Friese clubs en in de derde de Drentse clubs met verenigingen uit de Noordoostpolder en de kop van Overijssel.

Complete loting met ook de vrouwen en de jeugd