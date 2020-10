LIVEBLOG: FC Groningen – VVV-Venlo (2-0)

sport

Vanavond speelt FC Groningen in eigen huis tegen het geplaagde VVV-Venlo. Afgelopen weekend verloren de Limburgers nog met 0-13 van Ajax, dat zal vanavond waarschijnlijk niet gebeuren, maar de ploeg van Danny Buijs zal vol inzetten op de drie punten! Volg het hier live vanaf 20:00.

74’ Doelpuntenmaker Patrick Joosten maakt plaats voor Gabriel Gudmundsson.

66’ Vito van Crooij mist namens VVV-Venlo een mega kans voor open doel. Uiteindelijk bleek het buitenspel te zijn. Even later gevaar van El Hankouri met een schot.

60’ Bij FC Groningen komt Mo El Hankouri in de ploeg voor Alessio Da Cruz die niet fit uit een duel kwam.

53’ Een mooi schot van Joosten belandt in de handen van Kirschbaum.

48’ Strand Larsen scoort! Lundqvist countert namens FC Groningen en stuurt Da Cruz diep. De aanvaller eindigt bij de achterlijn en geeft voor op Strand Larsen. De spits schiet goed binnen: 2-0!

46’ De tweede helft is begonnen. Daniel van Kaam is in de kleedkamer achter gebleven voor Ramon Pascal Lundqvist.

Het is rust. FC Groningen mag de kleedkamer opzoeken bij een verdiende 1-0 voorsprong.

45’ FC Groningen verovert goed de bal. El Messaoudi verplaatst het spel naar de linkerkant in de persoon van Bart van Hintum. De assistkoning geeft een goede voorzet, maar Joosten weet zijn voet nét niet tegen de bal te krijgen.

41’ Niet heel veel actie in het Hitachi Capital Mobility stadion. FC Groningen controleert de wedstrijd.

26’ DOELPUNT FC GRONINGEN! Deze wordt niet afgekeurd. Da Cruz geeft voor en Patrick Joosten kan met zijn linkervoet binnen schieten vanuit de draai. Zijn eerste treffer voor de Trots van het Noorden.

19’ Afgekeurd. De VAR vroeg Lindhout naar het scherm. Strand Larsen gebruikte een elleboog in het duel.

17’ DOELPUNT FC GRONINGEN! Strand Larsen worstelt zich door de Limburgse defensie en kan hard voorgeven. Daniel van Kaam zet zijn voet tegen de bal. Zijn eerste officiële treffer voor FC Groningen: 1-0.

15’ FC Groningen begint wat meer aan voetballen te komen. Het gevaar komt voornamelijk van nieuwkomer Da Cruz.

1’ Er is afgetrapt. We zijn begonnen!

Nog een uur tot het Eredivisie-duel tussen FC Groningen en VVV-Venlo. Kan FC Groningen de goede vorm doorzetten en weer drie punten noteren? 👀#GROVVV pic.twitter.com/f51O0p9LQy — Daniël Theelen (@DanielTheelen) October 31, 2020

FC Groningen won afgelopen weekend overtuigend in Limburg van Fortuna Sittard. VVV-Venlo kent een mindere vorige speelronde. Het verloor in eigen huis met 0-13 van Ajax. De Venlonaren hebben hun rug wel enigszins weten te rechten: doordeweeks won het met 4-2 van FC Den Bosch in een duel voor de KNVB-beker. In dat duel tekende FC Groningen-huurling Romano Postema voor beide Bossche treffers. Arjen Robben doet niet mee vanavond voor de Trots van het Noorden. De aanvaller is nog niet wedstrijdfit.

Opstelling FC Groningen: Padt, Dankerlui, Dammers, Itakura, Van Hintum; Matusiwa, El Messaoudi, Van Kaam; Da Cruz, Strand Larsen, Joosten

Opstelling VVV-Venlo: Kirschbaum, Pachonik, Swinkels, Gelmi, Schåfer, Post, Machach, Van Crooij, Giakoumakis, Janssen, Linthorst

Scheidsrechter: Allard Lindhout